Catoira amplía de nuevo el proyecto del Camiño Real y busca la unión con Vilagarcía

Pedras Miudas, uno de los lugares por el que pasará el sendero Gonzalo Salgado

Catoira apuesta por un Camiño Real que conecte el municipio vikingo con Vilagarcía y redacta un nuevo proyecto para actuar entre el mirador de Abalo y el concello vecino. La obra asciende a los 600.000 euros y se prevé obtener financiación del Plan Extra de la Diputación, supliendo el resto del gasto con fondos de las arcas municipales.

Se trata por lo tanto de una segunda fase de proyecto, ya que hace meses el propio gobierno aseguró que estaba trabajando en conectar el centro de la villa con el entorno de Pedras Miudas, ampliándose poco después esta propuesta para llevar el sendero hasta Abalo.

El regidor de Catoira, Xoán Castaño, asegura que ya presentaron en la Diputación esta nueva propuesta que busca promover la movilidad sostenible poniendo en valor el patrimonio cultural local.

Además de los trámites de financiación, el gobierno asegura que está trabajando en gestionar las autorizaciones sectoriales, ya que será necesario el permiso de Costas al discurrir este camino por un área de dominio público.