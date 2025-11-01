Mi cuenta

Catoira

El ‘influencer’ y artesano Luís do Río impartirá en Catoira un taller de cestería tradicional

La actividad será en el Espazo colectivo ECO y tendrá un precio de 10 euros como donativo

Fátima Pérez
01/11/2025 22:10
Luís do Río, artesano responsable de impartir el taller
Luís do Río, artesano responsable de impartir el taller
Cedida

Un influencer se desplazará a Catoira para impartir un taller de cestería tradicional el próximo 16 de noviembre a las 10:00 horas. Se trata de Luís do Río, artesano y divulgador cultural compostelano que lleva años trabajando en la recuperación de técnicas y oficios vinculados a la naturaleza y a la vida rural.

La actividad será en el Espazo colectivo ECO (Casa das Artes) y desde la organización proponen un precio de 10 euros como “donativo” por persona. Los materiales básicos estarán incluidos, pero será necesario llevar tijeras de cortar papel y cuatro pinzas de tender la ropa.

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar con antelación a través de un mensaje directo a las redes sociales de A Estación o con un correo a aestacion.gal@gmail.com.

Tal y como apunta A Estación, los responsables de traer este taller al municipio vikingo, esta propuesta acerca a los participantes al oficio de la cestería, para conocer diferentes tipos de fibras vegetales y descubrir cómo se transforman mediante el trenzado y la técnica artesanal. La organización asegura que el enfoque será sencillo y práctico, para que cada persona pueda avanzar a su ritmo y disfrutar del proceso.

