Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

El PSOE alega contra una subida de sueldo “irregular”

Fátima Pérez
31/10/2025 22:45
El portavoz socialista, Alberto García
El portavoz socialista, Alberto García
D.A.

El portavoz del grupo municipal socialista de Catoira, Alberto García García, presenta una alegación formal dirigida al alcalde y a la Dirección General de Función Pública, tras la publicación en el BOE del Concurso Unitario de Traslados que incluye la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Catoira, en la que se incrementan de forma alarmante e irregular las retribuciones correspondientes a este puesto.

En la alegación, García denuncia que los complementos retributivos asignados al puesto —el Complemento de Destino (CD) y el Complemento Específico (CE)— fueron fijados de manera irregular y sin ajustarse al acuerdo plenario vigente de septiembre de 2021.

Según este acuerdo y tal y como apunta García, los importes mensuales deberían ser de 764,54 euros para el CD y 1.030,64 euros para el CE. Sin embargo, la actual titular de la plaza estaría percibiendo cantidades muy superiores, con un incremento salarial cercano al 49%, lo que supondría que pasaría a cobrar más de 69.000 euros, una cifra que “no se justifica en un concello de 2.700 habitantes”.

García insiste en que este sería un salario similar al de un director general y solo 10.000 euros inferior al del presidente de la Xunta de Galicia.

El portavoz socialista recuerda también que existe un contencioso-administrativo en curso ante el TSXG contra los presupuestos municipales de 2024, que incluyen estas retribuciones. Además, asegura que la modificación de los importes no fue aprobada en Pleno ni comunicada a los representantes sindicales, vulnerando los principios de transparencia y legalidad.

El socialista solicita que se restablezcan los importes acordados en 2021, actualizados conforme a las subidas generales autorizadas por el Gobierno, y que se dé traslado de la alegación tanto al Pleno como a la Dirección General de Función Pública y a la Xunta.

Te puede interesar

El despacho de loterías 'O Mexillón de Ouro' se ubica en el número 38 de la Rúa do Medio, en el casco urbano de Rianxo

La administración de lotería 'O Mexillón de Ouro' de Rianxo validó el boleto premiado con 'El Millón' en el sorteo del Euromillones
Chechu López
Decenas de personas se concentraron ayer delante del ambulatorio pobrense

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza reclama que, ante la falta de médicos en A Pobra, es preciso un PAC de tarde en la villa
Chechu López
Dos planchas aislantes de una de las fachadas laterales de una casa se soltaron y quedaron a merced del viento

Los Bomberos de Ribeira retiran dos planchas que se soltaron de la fachada de una casa en Palmeira y corrían riesgo de desprenderse y caer a la calle
Chechu López
El Arosa aspira a sumar su cuarta victoria seguida como local, esta vez en A Lomba

El Arosa juvenil recibe en A Lomba al Pontevedra en el derbi de División de Honor
Gonzalo Sánchez