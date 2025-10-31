El PSOE alega contra una subida de sueldo “irregular”

El portavoz socialista, Alberto García D.A.

El portavoz del grupo municipal socialista de Catoira, Alberto García García, presenta una alegación formal dirigida al alcalde y a la Dirección General de Función Pública, tras la publicación en el BOE del Concurso Unitario de Traslados que incluye la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Catoira, en la que se incrementan de forma alarmante e irregular las retribuciones correspondientes a este puesto.

En la alegación, García denuncia que los complementos retributivos asignados al puesto —el Complemento de Destino (CD) y el Complemento Específico (CE)— fueron fijados de manera irregular y sin ajustarse al acuerdo plenario vigente de septiembre de 2021.

Según este acuerdo y tal y como apunta García, los importes mensuales deberían ser de 764,54 euros para el CD y 1.030,64 euros para el CE. Sin embargo, la actual titular de la plaza estaría percibiendo cantidades muy superiores, con un incremento salarial cercano al 49%, lo que supondría que pasaría a cobrar más de 69.000 euros, una cifra que “no se justifica en un concello de 2.700 habitantes”.

García insiste en que este sería un salario similar al de un director general y solo 10.000 euros inferior al del presidente de la Xunta de Galicia.

El portavoz socialista recuerda también que existe un contencioso-administrativo en curso ante el TSXG contra los presupuestos municipales de 2024, que incluyen estas retribuciones. Además, asegura que la modificación de los importes no fue aprobada en Pleno ni comunicada a los representantes sindicales, vulnerando los principios de transparencia y legalidad.

El socialista solicita que se restablezcan los importes acordados en 2021, actualizados conforme a las subidas generales autorizadas por el Gobierno, y que se dé traslado de la alegación tanto al Pleno como a la Dirección General de Función Pública y a la Xunta.