Las Caveiras más “terroríficas” se resguardan de las lluvias

Calabazas, esqueletos, brujas y calaveras inundaron el Auditorio de Catoira Mónica Ferreirós

Las lluvias azotan Arousa el fin de semana más “terrorífico” del año y empaña uno de los actos más esperados del Samaín arousano: la Procesión de las Caveiras de Catoira.

Ante el aviso de alerta amarilla y primando la seguridad y el disfrute de la festividad de Difuntos, el Concello de Catoira trasladó todos los actos de su tradicional Samaín al interior del Auditorio Municipal.

Así, los de catoira y los arousanos que pretendían sacar sus mejores “caveiras” a las calles, no pudieron vivirlo de la mejor manera, pero la XXV edición de la Procesión das Caveiras siguió adelante con un formato más “minimalista”, pero la misma ilusión y acogida de todos los vikingos.

La jornada comenzó a las 12:00 horas con una primera cita en la Biblioteca Municipal, donde Cristina Collazo ofreció un contacontos para los más pequeños del municipio.

Teatro fúnebre en Catoira Mónica Ferreirós

Ya a las 19:00 horas los disfraces más aterradores se reunieron en el Auditorio para el acto más esperado ‘O Enterro’. Y así fue, la Escola Municipal de Teatro se encargó de convertir el auditorio en un escenario fúnebre con un “cadaleito” como protagonista.

Para “morirse” de risa

“Fixeron unha función que foi como un acompañamento a un cadaleito. Subiron ao escenario coa Banda de Música para unha actuación en conxunto”, apuntó la tercera teniente de alcalde, Vanesa Pérez Lorenzo.

La obra optó por el tono cómico y una protagonista: Maruxa. Todo el entorno parodiaba lo que sería un tanatorio, con su párroco y sus familiares honrando las bondades de la difunta. Las risas llegaron cuando el cura las últimas voluntades de la difunta Maruxa “poñendo a caldo” a todos sus allegados. “Foi un momento moi divertido, a xente fartouse a rir e entón comezou a escoitarse outra vez unha voz que proviña do cadaleito”, narró la teniente de alcalde.

Como cada año el espectáculo quiso ser una sorpresa para todos los vecinos de Catoira, ya que una de las claves de la Procesión das Caveiras es precisamente es factor sorpresa. “Trátase de seguir a tradición e de dar tamén un pequeno susto ao público”, comentaba el concejal de Cultura, Raúl Gómez.

El acto finalizó cerca de las 20:00 horas y a continuación fue el turno del ‘Peque Disco Moc Moc’, un DJ para animar la fiesra de los más pequeños.

Los más pequeños disfrutaron de la música con sus mejores disfraces Mónica Ferreirós

“O Auditorio estaba cheo, foi un éxito e ainda que ao final non choveu en toda a tarde, a xornada estivo moi ben, e este formato no interior permitiu tamén que se achegaran tamén maiores”, destacó Pérez Lorenzo.

La comida también estuvo presente y aunque no hubo un “truco o trato” al uso, algunos alumnos de cuatro de la ESO del CPI Progreso de Catoira se reunieron en el mismo Auditorio para vender chucherías y empanadas a todos los asistentes aportando el toque dulce que caracteriza el Samaín más americano. Todo para financiar la excursión de final de curso del próximo año.

Unas Caveiras sin magosto

Aunque la Procesión se pudo “rescatar” con un formato estático y en el interior, el Concello no pudo celebrar el tradicional magosto, porque tenía claro que esta celebración sí o sí tendría que haberse llevado al exterior y con el mal tiempo no era una opción.

La comarca también celebra

Aunque Catoira se ha ganado la fama del Samaín en Arousa, no es el único municipio de la comarca que sacó las calabazas a las calles y sus trajes más espantosos.

En Cambados, el Salón Peña se convirtió desde las 18:30 horas en el escenario de la Festa Terrorífica más esperada. Al igual que en el municipio vikingo, Cambados tenía previsto celebrar esta fiesta en el parque de Pazo Torrado, pero la amenaza de lluvia obligó a llevar el espectáculo al interior. Sin embargo, si podrán asar las castañas en la plaza de Fefiñáns el domingo en un magosto popular a partir de las 18:00 horas.

En A Illa la previsión era desfilar y aterrar a todo el municipio, pero finalmente se optó por un baile de disfraces en el Auditorio con música, rosca y chocolate para todos los que se acercaron a la fiesta.

A las 20:00 horas las luces se apagaron para disfrutar de una proyección sorpresa por parte del Cineclube Entrecortiñas, destinada a mayores de 16 años.

Los actos de Difuntos continuarán durante todo el fin de semana: mañana con las visitas a los cementerios para cubrir las tumbas de flores y el domingo con magostos, más disfraces fúnebres y tradiciones propias de un Samaín arousano que a pesar de las lluvias continúa con ganas de celebrar sus días más “terroríficos”.