Las Caveiras de Catoira no saldrán en procesión, pero llevarán su Samaín al Auditorio

Procesión das Caveiras en Catoira en una de sus últimas ediciones Gonzalo Salgado

Catoira celebrará mañana el Samaín con su tradicional XXV Procesión das Caveiras, este año sin procesión y con la lluvia como aparente protagonista.

Las previsiones meteorológicas obligaron al Concello a modificar el programa y trasladar las actividades al Auditorio Municipal, cancelando tanto la procesión como el tradicional magosto.

“Non vai haber procesión polas rúas do concello e trasladarase todo ao Auditorio”, explicó el concelleiro de Cultura, Raúl Gómez. “O que haberá será unha representación da Escola Municipal de Teatro, o que tiñan pensado facer na rúa pero agora de xeito estático. Estarán acompañados pola Banda de Música, que interpretará as súas pezas no auditorio ante a previsión de choiva”, detalló.

El edil también confirmó que el magosto se suspende al no poder realizarse en interior. “O magosto tense que facer si ou si ao aire libre. Cando o tempo acompaña, moi ben, e cando non, hai que ter un plan B”, explicó.

La jornada comenzará por tanto a las 12:00 horas con el contacontos ‘Procúra-se Pepa a Loba’ en la Biblioteca Municipal a cargo de Cristina Collazo.

Por la tarde, a las 19:00 horas, se celebrará ‘O Enterro’, con la representación a cargo de la Escola Municipal de Teatro y con la participación de la Banda de Música de Catoira.

Finalmente, a las 19:45 horas, en la entrada del recinto, los más pequeños podrán disfrutar del ‘Peque Disco Moc Moc’, un espectáculo de animación con DJ a cargo de Mere Clown.

La obra que presentará la Escola de Teatro se mantiene en secreto, siguiendo la tradición de sorprender al público, igual que lo harían en la procesión, “para dar un pequeno susto”, señaló el concejal.