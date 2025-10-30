Mi cuenta

Catoira

Catoira continúa este domingo su programa cultural en honor a Castelao con la obra ‘Cousas’

Será a las 19:00 horas en el Auditorio Municipal, con entrada gratuita hasta completar aforo

Fátima Pérez
30/10/2025 23:20
Representación teatral este fin de semana en Catoira
Representación teatral este fin de semana en Catoira
Cedida

El Concello de Catoira celebra este domingo un nuevo evento dentro de su programación cultural de otoño, en el marco del Año Castelao. Se trata de la representación teatral de ‘Cousas’, una de las obras más emblemáticas del político galleguista, adaptada por la compañía ‘Os Quinquilláns’. Tendrá lugar a las 19:00 horas en el Auditorio Municipal, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El alcalde vikingo, Xoán Castaño, asegura que incluir obras de Castelao en la programación cultural es casi una obligación para cualquier concello en Galicia, dada su relevancia histórica y “a vixencia política das súas ideas na defensa do país”.

La adaptación teatral de ‘Cousas’ llevará a escena temas de gran profundidad presentes en los relatos del libro —como la justicia social, el ecologismo o reflexiones sobre el arte popular— de la mano de la actriz Tero Rodríguez y Lucho Penavade, de Os Quinquilláns.

“Mestúranse personaxes e historias”, explica Rodríguez, quien subraya también que la función será para ella “especialmente emocionante” por representarse ante los vecinos de su localidad de origen.

