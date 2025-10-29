El PSOE acusa a Castaño de no presentar en plazo la liquidación presupuestaria del año 2024

El portavoz socialista, Alberto García D.A.

El Grupo Municipal Socialista de Catoira acusa al alcalde nacionalista de “irresponsabilidade” por no presentar en plazo la liquidación presupuestaria de 2024, acusando al gobierno de incumplir una obligación legal que puede tener graves consecuencias económicas para el Concello y los vecinos.

El portavoz socialista, Alberto García, advirtió que el Ministerio de Hacienda podría retener fondos estatales y que la Xunta podría denegar subvenciones, además de derivarse posibles responsabilidades personales y administrativas.

García asegura que es “absolutamente inconcibible e un despropósito” el retraso, y recordó que el alcalde, Xoán Castaño, realizó una remodelación interna para reforzar el área de contabilidad, pero aun así no se cumplió con la obligación. También criticó el gasto de más de 5.000 euros en un software contable innecesario y demasiado complejo para un municipio pequeño como Catoira, lo que, según dijo, agravó los problemas.

El PSOE exige al alcalde que asuma responsabilidades y solucione la situación de inmediato, para evitar perjuicios a la ciudadanía y la pérdida de fondos públicos ante una gestión “chapuceira”.