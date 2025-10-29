Castaño presentará en el Pleno la liquidación del presupuesto 2024 con un 25% menos de deuda

Alcalde de Catoira, Xoán Castaño D.A.

El Concello de Catoira llevará al próximo Pleno la liquidación del presupuesto de 2024 cumpliendo con la regla de gasto y reduciendo considerablemente la deuda acumulada.

Según afirma el alcalde, Xoán Castaño, la cuenta justificativa muestra que las arcas municipales están viviendo “el inicio de la remontada” y recuerda además que el de 2024 fue el primer presupuesto no prorrogado desde 2021, con unas cuentas que el ejecutivo destaca por la contención del gasto, la mejora en la gestión y la eliminación de cuestiones superfluas.

Castaño destacó que aprobar un nuevo presupuesto permitió al gobierno local disponer de liquidez para ejecutar inversiones y proyectos que en ejercicios anteriores habían estado “paralizados”.

En cuanto a la deuda municipal, Castaño reconoce que todavía está por encima de los parámetros permitidos, pero indica que se ha reducido en un 25%, de más de 4,6 millones de euros a 3,4 millones a finales de 2024.

El nacionalista también se muestra optimista con respecto a la liquidación del presupuesto de 2025, porque asegura que en este ejercicio el Concello cancelará tres de los préstamos existentes.