Un nuevo robo de cable en el alumbrado público obliga al Concello a elevar la vigilancia

Robo de cable en la zona del parque empresarial y la avenida dos Muíños de Vento Cedida

El Concello de Catoira sufre un nuevo robo de cable del alumbrado público que afectó desde el parque empresarial hasta la avenida dos Muíños de Vento. Según explica el alcalde, Xoán Castaño, en algunos tramos los ladrones cortaron y retiraron el cable, mientras que en otros lo cortaron pero no extrajeron el material. En ambos casos causaron daños significativos y dejaron sin iluminación cerca de tres kilómetros de vías.

Se trata de la tercera vez que ocurre algo similar en el plazo de un mes y por ello el regidor ha solicitado a la Subdelegación que priorice la investigación de los hechos y aumente la presencia de la Guardia Civil en el municipio. Por el momento, se revisarán las imágenes de las cámaras de vigilancia de las empresas del polígono para buscar pistas que identifiquen a los autores.

Castaño se muestra preocupado ante una oleada de robos que suponen un problema de gasto para el Concello al verse obligado a reponer el servicio de manera urgente. Apuntan también que en los robos anteriores, las pérdidas rondaban los 6.000 euros, y ahora la cifra podría llegar a duplicarse.

Los robos anteriores

Castaño explica que el modus operandi de este fin de semana es exactamente igual al de las ocasiones anteriores. El primer robo se produjo en el lugar de Cruceiro de Arón, donde los ladrones retiraron 200 metros de cable de las tuberías del alumbrado público. Dos semanas después, la situación se repitió en el lugar de Freixeiro, en Abalo.

El regidor asegura que se han detectado lugares en el monte y bajo el puente del AVE donde pueden haber quemado el plástico que recubre los hilos de cobre de los cables para quedarse solo con el material valioso.