Catoira proyecta mañana en el Auditorio un documental sobre la situación sanitaria de Galicia

Documental y charla coloquio sobre sanidad en Catoira Cedida

La Plataforma por el Centro Médico de Catoira celebra mañana una jornada de protesta muy diferente a las concentraciones habituales frente al centro de salud para pedir soluciones ante la falta de médicos en el municipio vikingo. En esta ocasión la Plataforma invita a los vecinos a acudir a la proyección de un documental en el Auditorio y a una posterior charla coloquio para explicar la situación sanitaria de Catoira.

La cita será a las 19:15 horas y el documental de la Plataforma SOS Sanidade, titulado ‘DEP. Destruir é o Plan’, tendrá una duración de 70 minutos en los que se pondrán sobre la mesa las distintas problemáticas sanitarias en Galicia.

A las 20:15 será el turno de la charla coloquio con Montse Prado, diputada del Parlamento de Galicia; Manuel Martín y Xosé Dios, portavoces de la Plataforma SOS Sanidade; Xoán Castaño, alcalde vikingo; y María Luisa Lorenzo y Cristina Escaloni, en representación de la Plataforma del Centro Médico de Catoira.