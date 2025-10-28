Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira 

Catoira proyecta mañana en el Auditorio un documental sobre la situación sanitaria de Galicia

Fátima Pérez
28/10/2025 09:00
Documental y charla coloquio sobre sanidad en Catoira
Documental y charla coloquio sobre sanidad en Catoira
Cedida

La Plataforma por el Centro Médico de Catoira celebra mañana una jornada de protesta  muy diferente a las concentraciones habituales frente al centro de salud para pedir soluciones ante la falta de médicos en el municipio vikingo. En esta ocasión la Plataforma invita a los vecinos a acudir a la proyección de un documental en el Auditorio y a una posterior charla coloquio para explicar la situación sanitaria de Catoira.

La cita será a las 19:15 horas y el documental de la Plataforma SOS Sanidade, titulado ‘DEP. Destruir é o Plan’, tendrá una duración de 70 minutos en los que se pondrán sobre la mesa las distintas problemáticas sanitarias en Galicia.

A las 20:15 será el turno de la charla coloquio con Montse Prado, diputada del Parlamento de Galicia; Manuel Martín y Xosé Dios, portavoces de la Plataforma SOS Sanidade; Xoán Castaño, alcalde vikingo; y María Luisa Lorenzo y Cristina Escaloni, en representación de la Plataforma del Centro Médico de Catoira.

Te puede interesar

diariodearousa-blackfriday

¿Dónde comprar un iPhone este Black Friday? ¿Y un Samsung?
Contenido Patrocinado
Voluntarias de la AECC de O Grove en una de sus actividades

La AECC de O Grove atendió en 2024 a 291 personas, todas ellas de la localidad
C. Hierro
Las unidades judicial y científica de la comisaría de Ribeira llevaron a cabo una entrada y registro en el remolque abandonado en el muelle comercial donde pernocta el detenido

Detenido por un robo con violencia un individuo que vive en un remolque abandonado en el muelle comercial de Ribeira
Chechu López
Una brigada de mantenimiento de la compañía eléctrica procedió a reparar la avería y a restablecer el servicio

El choque de dos gaviotas contra un poste de la luz provoca una avería que afectó a 195 abonados durante 80 minutos en el lugar pobrense de Lesón
Chechu López