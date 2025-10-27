El gobierno rebate las críticas y presume de desbloquear el proyecto en las Torres do Oeste

Los trabajos ya arrancaron en el entorno de las Torres do Oeste Gonzalo Salgado

El inicio de las obras en las Torres do Oeste, en Catoira, avivan el debate político ante las críticas de un PP que habla de recortes en el proyecto inicial y un gobierno local que resalta el aumento del 40% en el presupuesto y se premia por sacar adelante una obra que los populares no pudieron hacer despegar.

Los conservadores aseguran que en esta nueva propuesta quedaron excluidas cuestiones necesarias como la estación marítima y los pantalanes que conectarían con el Río Ulla.

Sin embargo, el alcalde, Xoán Castaño, insiste en que aquella propuesta popular pretendía abarcar actuaciones demasiado diversas y desconectadas entre sí, además de tener una valoración económica muy deficiente. “De feito, os graves problemas daquel proxecto do PP fixeron que quedara deserto na contratación, con risco de perderse os cartos da subvención”, señala.

Castaño insiste en que fue el BNG quien pidió a Turismo hacer cambios para sacar adelante el proyecto y dice “de non telo modificado non teriamos aumentado a cantidade de fondos a investir, un 40% máis, e incluso correriamos o risco de quedar sen ningunha subvención”, sentencia el alcalde.