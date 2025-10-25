Mi cuenta

Catoira

Las fiestas de San Miguel pasan de septiembre a octubre y se unen a la celebración del Samaín vikingo

Somoza Trío y Revolution Disco serán los encargados de poner la música tras la Procesión das Caveiras

Fátima Pérez
25/10/2025 09:20
Celebración del Samaín en Arousa
D.A.

El San Miguel de Catoira también se disfrazará este año en el Samaín. La Comisión de Festas de San Antonino de Padua anuncia que las fiestas de San Miguel pasarán de septiembre a octubre y pondrán el tono musical a una de las celebraciones más esperadas del municipio, la Procesión das Caveiras de Samaín en Catoira. 

“Cando as caveiras rematen o seu paseo, nós poñemos a música”, apuntan. Serán el grupo Somoza Trío y Revolution Disco con David Nández los encargados de avivar la celebración en la alameda de Catoira a partir de las 21:30 horas. 

La procesión será como cada año el próximo 31 de octubre, víspera de Difuntos, y se espera que los vecinos recorras las principales calles vikingas con sus atuendos de terror. 

