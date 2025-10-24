Catoira trabaja en ampliar el proyecto del Camiño Real con la vista puesta en los plazos

Entorno de Pedras Miudas, en Catoira Gonzalo Salgado

Catoira trabajará en la ampliación del proyecto del Camiño Real que conectará el centro del municipio con el Mirador de Abalo, pero sin olvidar los plazos para no perder la subvención del Plan Extra de la Diputación.

Tras el anuncio de los nuevos Fondos Feder que recibirá el concello vikingo para ampliar el proyecto inicial de la mejora de conexión a través del Camiño Real, el alcalde, Xoán Castaño, asegura que el trabajo se centra ahora en la ampliación de la propuesta, ya que, inicialmente, la adaptación del sendero llegaría únicamente al entorno de Pedras Miudas y ahora -gracias a los Fondos Feder- es posible llevar la obra hasta el Mirador de Abalo.

Castaño tiene claro que deben prestar especial atención a los plazos para no perder las subvenciones, ya que además de los Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Concello también se beneficiará de un apoyo económico de 500.000 euros procedentes del Plan Extra de la Diputación. “Temos que contar coa data de xunio porque é cando remata a subvención da Deputación”, explica el regidor.

Plazos de las subvenciones

Por su parte, asegura que la financiación europea tendrá un plazo de cinco años, por lo que no será un problema. “Como recibimos axudas de distintos organismos temos que contar coa que remate antes que é a partida la Deputación”, sentencia Castaño.

Sumando todas las partidas de las que se ha visto beneficiado el Concello ahora el presupuesto total para la actuación asciende a los 969.000 euros.