Arranca la rehabilitación en las Torres do Oeste con vistas a finalizar en abril de 2026

Entorno de las Torres do Oeste en Catoira Gonzalo Salgado

Catoira arranca los trabajos de rehabilitación en las Torres do Oeste y se prevé que las obras finalicen en primavera de 2026.

Se trata de un proyecto tramitado por la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia con un presupuesto de 420.450,80 euros financiado con fondos europeos para la rehabilitación y mejora de Bienes de Interés Cultural vinculados al Camino de Santiago.

La licitación se publicó el pasado mes de marzo y no fue hasta julio que se adjudicó la obra a la empresa Esqueiro, SL. Con un plan de ejecución de seis meses, la previsión es que la rehabilitación esté lista para finales del mes de abril de 2026. “Parece ser que se van cumprir os prazos”, apunta el alcalde de Catoira, Xoán Castaño, quien ya hace meses proyectaba que la obra estaría lista para principios de próximo año.

“Tuvimos unha reunión co director da obra, para ver como organizar e comenzar os traballos”, señala Castaño.

La empresa adjudicataria se encuentra por el momento en los primeros pasos de la obra que consisten en la organización de los trabajos. “Hai distintos apartados que restaurar e están organizando e vendo de onde poden coller a luz e de máis”, apunta el regidor vikingo.

Estos serán los trabajos

Entre los trabajos se contempla la rehabilitación de la capilla, la restauración de la imagen del Apóstol Santiago, colocación de nuevas puertas, mejora del badalado de la campana y colocación de un panel informativo exterior.

También se instalará un nuevo puesto de información turística, se procederá al desmontaje de pórticos de la pérgola y recolocación de columnas como borde lateral de caminos y acondicionamiento del paseo. Además, mejorara la iluminación exterior existente y se realizará el mantenimiento de las zonas de jardín.