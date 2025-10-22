El BNG se pronuncia contra los presupuestos y busca el acceso al polígono

Xoan Castaño, alcalde de Catoira Gonzalo Salgado

El BNG de Catoira anuncia que presentará enmiendas a los presupuestos que la Xunta de Galicia publicó esta misma semana y en los que el municipio vikingo solo se ve beneficiado por una partida para evitar inundaciones. Los nacionalistas buscan que en estas partidas se incluya también el nuevo acceso al polígono, las mejoras de seguridad vial en la la PO-548 y actuaciones de saneamiento en distintos puntos del municipio.

El alcalde, Xoán Castaño, lamentó que en estos presupuestos la Xunta solo tenga en cuenta a Catoira en lo que califica como “unha actuación inconcreta”.

Castaño también apunta a que estas peticiones, que de nuevo planteará al organismo autonómico, ya llevan un tiempo sobre la mesa y fueron trasladadas a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

La prioridad vikinga parece ser el nuevo acceso al polígono industrial, ya que desde el gobierno local insisten en que el acceso actual no permite el paso de vehículos de grandes dimensiones y esto genera problemas de seguridad vial.

“Una das solucións propostas ante o goberno galego é a creación dunha nova entrada na zona de Abalo”, explica Castaño y asegura que ya tienen elaborado el boceto previo.

La intención de los catoirenses era que el departamento de Infraestructuras valorase la propuesta y ajustase el financiamiento, pero ahora denuncian este olvido en los presupuestos. “Levámoslle o traballo feito, pero non o tiveron nin en conta”, apunta el regidor.