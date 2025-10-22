Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

El BNG se pronuncia contra los presupuestos y busca el acceso al polígono

Los nacionalistas presentarán enmiendas al considerar las partidas de la Xunta “insuficientes”

Fátima Pérez
22/10/2025 15:45
Xoan Castaño, alcalde de Catoira
Xoan Castaño, alcalde de Catoira
Gonzalo Salgado

El BNG de Catoira anuncia que presentará enmiendas a los presupuestos que la Xunta de Galicia publicó esta misma semana y en los que el municipio vikingo solo se ve beneficiado por una partida para evitar inundaciones. Los nacionalistas buscan que en estas partidas se incluya también el nuevo acceso al polígono, las mejoras de seguridad vial en la la PO-548 y actuaciones de saneamiento en distintos puntos del municipio.

El alcalde, Xoán Castaño, lamentó que en estos presupuestos la Xunta solo tenga en cuenta a Catoira en lo que califica como “unha actuación inconcreta”.

Castaño también apunta a que estas peticiones, que de nuevo planteará al organismo autonómico, ya llevan un tiempo sobre la mesa y fueron trasladadas a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

La prioridad vikinga parece ser el nuevo acceso al polígono industrial, ya que desde el gobierno local insisten en que el acceso actual no permite el paso de vehículos de grandes dimensiones y esto genera problemas de seguridad vial.

“Una das solucións propostas ante o goberno galego é a creación dunha nova entrada na zona de Abalo”, explica Castaño y asegura que ya tienen elaborado el boceto previo.

La intención de los catoirenses era que el departamento de Infraestructuras valorase la propuesta y ajustase el financiamiento, pero ahora denuncian este olvido en los presupuestos. “Levámoslle o traballo feito, pero non o tiveron nin en conta”, apunta el regidor. 

Te puede interesar

El CEIP San Clemente de Caldas

Sin luz, con frío y al límite: el colegio San Clemente pide el apoyo del Concello de Caldas
Fátima Pérez
El comité técnico conoció el trabajo de los activistas medioambientales de Amicos que participan en la actividad de prototipado e impresión 3D con filamento de plástico reciclado

Amicos, junto a otras entidades, impulsa la segunda fase de su laboratorio participativo de revalorización de basuras plásticas marinas
Chechu López
Una ambulancia del 061 fue movilizada hasta el lugar de la salida de vía para prestar asistencia a las víctimas

Heridas tres personas en un accidente de tráfico en la carretera comarcal AC-305 a su paso por Boiro
Chechu López
Carlos Pérez, en representación de la Fundación Stop Leucemia, recogió el cheque con la recaudación de la caminata benéfica

Entregado a la Fundación Stop Leucemia el cheque con los 6.153 euros de la recaudación obtenida en la V Andaina Solidaria Jealsa en Boiro
Chechu López