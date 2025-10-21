Mi cuenta

Catoira 

Catoira pide a la Xunta mejoras en los pasos de la PO-548 para reducir los siniestros

El regidor cree que el gobierno autonómico debe “retomar” la reforma integral de la vía

Fátima Pérez
21/10/2025 23:00
Un tramo de la PO-548 a su paso por Bamio, Vilagarcía
Un tramo de la PO-548 a su paso por Bamio, Vilagarcía
Gonzalo Salgado

El Concello de Catoira pide a la Axencia Galega de Infraestruturas que mejore los principales pasos de peatones de la PO-548, el vial que conecta Pontecesures y Vilagarcía de Arousa. El alcalde, Xoán Castaño, considera necesaria una actuación en los pasos existentes entre la rotonda del centro médico y la rotonda del edificio multiusos ante su alta tasa de siniestralidad.

El nacionalista deja claro que la Xunta debe retomar la reforma integral de la vía, pero apunta que lo más importante ahora “como mínimo” es renovar la pintura horizontal e instalar nuevas señales verticales para reducir la siniestralidad de la zona.

Castaño acaba de presentar un escrito en el departamento autonómico para pedir medidas inmediatas y mejorar la visibilidad de las personas que cruzan esa carretera, así como reducir la velocidad permitida.

El regidor también lamenta que ya en 2022 el gobierno autonómico anunció medidas en este vial tras reconocer su peligrosidad. Sin embargo, solo se ejecutaron acciones en “un treito da senda, ao longo de 120 metros, nada se sabe dos máis de 1.300 metros restantes”, denuncia Castaño. 

