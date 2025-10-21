Mi cuenta

Catoira

Baiuca lleva a Netflix su primera banda sonora

Esta nueva producción del músico catoirense se puede escuchar en la serie 'Animal'

Fátima Pérez
21/10/2025 15:44
Alejandro Guillán Castaño, más conocido como Baiuca
Alejandro Guillán Castaño, más conocido como Baiuca
Cedida

El catoirense que da vida a Baiuca se une a la fiebre seriefila de Netflix y participa en una de las últimas producciones de la plataforma con su primera banda sonora.

Se trata de la producción cómica ‘Animal’ que se estrenó en Netflix a comienzos de este mes y que narra la historia de un veterinario del rural gallego obligado a aceptar un nuevo puesto en el “alto standing” de las mascotas.

Además de Alejandro Guillán Castaño, más conocido como Baiuca, esta nueva serie está protagonizada por el también gallego Luis Zahera.

Baiuca ha querido mostrar su agradecimiento en redes a todas las personas que lo ayudaron y confiaron en su talento para sacar adelante su primera banda sonora original. “Dediqué parte del año pasado a hacer mi primera BSO”, escribía. Ahora ya se puede escuchar su nuevo trabajo en esta producción de Netflix. 

