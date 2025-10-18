El CineClube de Catoira vuelve a su actividad habitual con el filme de suspense ‘Blow-Up’

Cartel de ‘Blow-Up’ Cedida

El CineClube de Catoira recupera su actividad tras el parón del verano y lo hace con la proyección de ‘Blow-Up’ el próximo 24 de octubre a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal. Como siempre el precio de las entradas será de 4 euros en caso de acceso general y 2 euros para socios.

Este filme forma parte de la programación del Outono Cultural del Concello, donde también se pueden encontrar actividades de teatro, música y más. Además, será la vuelta a la programación habitual del CineClube después de lo que definen como unas “longas vacacións” tras su última película en el mes de julio.

La historia invita al espectador a reflexionar sobre la percepción y la pulsión escópica a través de un fotógrafo que cree presenciar un crimen.