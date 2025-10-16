Mi cuenta

Catoira

Catoira recibe nuevos fondos y suma casi un millón de euros para mejorar el Camiño Real

Se trata de un proyecto de conexión entre el centro de la villa y la laguna de Pedras Miúdas que ahora se podrá ampliar hasta el Mirador de Abalo

Fátima Pérez
16/10/2025 22:23
La laguna de Pedras Miúdas en Catoira
La laguna de Pedras Miúdas en Catoira
Mónica Ferreirós

Catoira recibirá una nueva inyección de Fondos Feder para el proyecto de mejora de conexión entre el centro de la villa y la laguna de Pedras Miúdas a través del Camiño Real con casi un millón de euros de presupuesto. Esta nueva partida de fondos permitirá ampliar la actuación y extender el itinerario peatonal hasta el Mirador de Abalo.

El alcalde, Xoán Castaño, recordó que el proyecto inicial estaba valorado en unos 715.000 euros, de los cuales 500.000 procedían del Plan Extra de la Diputación y el Concello tendría que aportar fondos propios o buscar más financiación para cubrir la parte restante.

El regidor explica que “o goberno local puxo toda a carne no asador” y decidió presentar el proyecto a la convocatoria de fondos europeos (FEDER) a través de Mar de Santiago, una actuación estratégica muy relacionada con la puesta en valor turística del municipio.

Se preveía recibir una cantidad importante de Europa y completar el resto que debía cubrir el Concello con un mínimo de 40.000 euros. Sin embargo, este último paso no será necesario, ya que Catoira no solo recibirá los 215.000 euros restantes que necesitaba, sino un total de 429.000 euros, alcanzando así un presupuesto total para la actuación de 969.000 euros. 

