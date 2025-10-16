Catoira cumple cinco meses de protestas exigiendo mejoras ante la falta de personal sanitario

Los vecinos de Catoira sosteniendo las cruces negras en señal de protesta Cedida

Catoira cumple cinco meses de “calvario” sanitario, tal y como apuntan sus vecinos, con protestas todos los miércoles ante al centro de salud para exigir mejoras y suplir carencias.

La de ayer, que fue la vigésima concentración, reunió a una treintena de catoirenses que se presentaron con cinco cruces negras como señal de protesta, una por cada mes que llevan reclamando para mejorar la sanidad.

Los manifestantes aseguran que no se está cumpliendo la promesa del gerente del Sergas, José Ramón Parada, de reforzar el servicio de pediatría, ya que dicen “o pediatra segue a vir os venres”. Además también sostienen que la administrativa que regula la entrada del centro se encuentra saturada ante los continuos cambios en las citas.

Proyección y coloquio

Las protestas continuarán, pero los vecinos seguirán buscando nuevos métodos, por ello el próximo miércoles 29 de octubre se proyectará en el Auditorio Municipal un documental enfocado en la sanidad.

La cita será a las 19:15 horas y una vez que finalice la proyección se celebrará una charla-coloquio para dar detalles sobre la situación actual del centro médico de Catoira y conocer la opinión y las necesidades de los vecinos.