Catoira 

Dos heridos tras una colisión entre un coche y una moto en Catoira

Ambos fueron trasladados al Hospital de O Salnés para recibir atención médica

Fátima Pérez
15/10/2025 11:56
Apertura de los servicios de Urgencias del Hospital de O Salnés (2001)
Hospital de O Salnés 
D.A.

Una colisión entre un turismo y una moto envía a dos heridos al Hospital de O Salnés esta misma mañana. El siniestro se produjo a las 10:47 horas en el kilómetro 8 de la carretera PO-548, cuando el turismo que circulaba desde Rianxo colisionó con una motocicleta que venía de Vilagarcía de Arousa.

Según apuntan desde Protección Civil de Catoira, el motorista fue el principal implicado en la colisión. Por su parte, en el coche viajaban una madre y su hijo. Tanto el motorista como la mujer fueron trasladados al Hospital de O Salnés para recibir atención médica.

