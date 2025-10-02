Mi cuenta

Catoira

Catoira inicia las obras para acabar con los vertidos a casas desde el polígono de Abalo

Aprovechan los trabajos de mejora de seguridad vial en los accesos

Olalla Bouza
02/10/2025 18:33
Xou00e1n Castau00f1o salgado
Xoán Castaño -

El Concello de Catoira inició las obras para resolver los problemas de saneamiento de las casa del Paseo-Miradoiro de Abalo. La solución, según explica el alcalde, Xoán Castaño, será posible gracias a la instalación de un aliviadero que permitirá que las aguas residuales vayan a la red general por gravedad, cuando lleguen a un determinado nivel. Los trabajos se realizarán aprovechando la mejora en el acceso sur al parque empresarial.

De esta manera, resalta Castaño, se va a poner fin a un “dobre problema histórico”. Es decir, por una parte las aguas residuales dejarán de desbordar a la superficie en días lluviosos, produciendo problemas de insalubridad y, por otro, se mejorarán las infraestructuras del parque empresarial, para que las firmas puedan realizar una actividad competitiva.

Castaño destaca que el Concello llevaba tiempo buscando solución a los fallos, ya que el personal municipal tenía que acudir con mucha frecuencia con un camión a la zona para desatascar, levantar la bomba, limpiarla, repararla y recolocarla, mientras que los vertidos salían hacia las viviendas.

Construcción de aceras

Las obras consistirán en la instalación de una nueva tubería aliviadero a más de 1,30 metros de profundidad, para permitir que las aguas residuales desagüen hacia la red. En cuanto a las mejoras en el acceso al polígono, el Concello cuenta con una ayuda de la Xunta. La carretera se acondicionará para vehículos pesados y se construirán aceras en el inicio. También se levantará un muro para darles soporte y habrá nuevas señales.

