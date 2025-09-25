El gerente del Sergas garantiza atención de calidad en Catoira y anuncia refuerzo en pediatría

El gerente del Sergas, José Ramón ParadaCedida

El gerente del Sergas, José Ramón Parada, asegura que la atención sanitaria pública y de calidad en el Concello de Catoira está garantizada y el Servicio Gallego de Salud continuará trabajando para mejorarla. Así lo remarcó en la Comisión 5ª de Sanidad del Parlamento de Galicia, donde avanzó que se reforzará la pediatría en cuanto haya profesionales de esta especialidad disponibles para contratar.

Parada explicó que el centro cuenta con dos plazas de medicina de familia, dos de enfermería y con consulta de pediatría presencial un día a la semana, apoyada por los profesionales de Vilagarcía.

Las urgencias están cubiertas las 24 horas y la actividad asistencial se mantiene en niveles similares a los de los últimos años.

El gerente detalló que en Catoira se realizan cada año más de 22.000 consultas de medicina de familia y casi 19.000 consultas de enfermería, y que la ratio de pacientes por médico se mantiene estable y similar a la media gallega, demostrando que la capacidad asistencial no se ha reducido.

Por su parte, la diputada del BNG, Montse Prado, llevó a la Comisión de Sanidad las denuncias de los vecinos de Catoira e insistió en que el centro de salud lleva meses en condiciones reprochables.