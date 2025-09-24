Mi cuenta

Catoira inicia las obras de mejora en el pabellón municipal con la accesibilidad como prioridad

Con esta reforma se pretende adaptar las instalaciones a la normativa vigente

Fátima Pérez
24/09/2025 20:21
Catoira inicia los trabajos en el pabellón municipal
Catoira inicia los trabajos en el pabellón municipalCedida

El Concello de Catoira inicia las obras para modernizar los vestuarios y mejorar la accesibilidad del pabellón municipal de Deportes. Con esta reforma se pretende adaptar las instalaciones a la normativa vigente para garantizar la circulación sin barreras para personas con movilidad reducida, y se renovará el equipamiento con el fin de hacerlo más funcional.

El objetivo es renovar toda la zona de duchas, eliminar el escalón de acceso, instalar un pavimento antideslizante al nivel de la planta principal, mejorar las cabinas de inodoros para hacerlas accesibles, instalar colgadores, así como reparar el acabado de los techos, que se encuentran en mal estado debido a filtraciones de agua.

Según apunta el alcalde de Catoira, Xoán Castaño, aunque la modernización general de los vestuarios y del equipamiento es importante, la actuación que más beneficios aportará será la eliminación de barreras arquitectónicas para cumplir la normativa y permitir que vecinos con movilidad reducida puedan entrar sin los obstáculos actuales.

Estas obras cuentan con una subvención del Plan de Infraestructuras Deportivas (PEID) provincial.

