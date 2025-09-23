El Eira Market llega a Catoira: 35 puestos y una segunda vida en el primer mercadillo vikingo

El mercadillo se celebrará en la Sala Álvaro Cunqueiro (Multiusos de Catoira)Cedida

Este domingo 28 de septiembre, Catoira celebrará el Eira Market, el primer mercadillo de segunda mano del municipio. La cita será en la Sala Álvaro Cunqueiro (Multiusos de Catoira) en horario de 11:30 a 20:30 horas, con un total de 35 puestos donde se podrán encontrar ropa, complementos y mucho más.

La iniciativa surge gracias a la apuesta de tres vecinas de la localidad y cuenta con la colaboración del Concello de Catoira y de la asociación A Estación. El objetivo es fomentar el consumo responsable y crear un espacio de encuentro para la comunidad, en un espacio que, además de los puestos, ofrecerá también música y servicio de bar.

La inscripción para montar un puesto fue gratuita, aunque desde la asociación A Estación solicitaron una colaboración voluntaria para poder seguir impulsando actividades culturales y sociales en el municipio vikingo.

“Non sabíamos que facer coa nosa roupa, e de aí xurdiu a idea, pero ao final non será só roupa”, epxlica una de las responsbales. “Temos pensado que, se sae ben, facelo máis veces, porque este ano son 35 postos, xa que nos fixemos unha data límite, pero a día de hoxe segue chamando xente para preguntar se se poden apuntar”, aclaran desde la organización dejando ver que este primer mercadillo pretender ser todo un éxito.