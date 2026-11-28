Una colonia de gatos en Portonovo Gonzalo Salgado

La Asociación Protectora de Gatos ‘Gatitude’ denuncia el silencio administrativo del Concello de Caldas tras solicitar a la administración local información sobre la gestión de las colonias felinas del municipio y no obtener respuesta alguna.

Esta entidad trabaja precisamente para que los municipios cumplan sus obligaciones en materia de bienestar animal y atiendan adecuadamente a los gatos comunitarios. En este marco de trabajo, la entidad buscó en Caldas información sobre protocolos existentes como los que ya se pueden encontrar en otras administraciones: colonias censadas, datos sobre esterilizaciones, presupuestos y atención veterinaria. “Han pasado los meses y seguimos sin respuesta. Así que no nos queda más remedio que acudir a la Comisión de Transparencia de Galicia”, apunta la entidad.

Tal y como asegura una de las responsables de la asociación, fue el pasado el 10 de julio cuando presentó una solicitud de información pública al Concello de Caldas, pero como no hubo respuesta presentaron la reclamación a la Comisión de Transparencia. “Los gatos comunitarios existen y la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestionan”, apuntan.