Caldas repartirá este año 600 euros en premios en su concurso de decoración navideña
El Concello de Caldas abre convocatoria para participar en la cuarta edición del concurso de decoración navideña ‘Caldas Vive o Nadal’, una iniciativa que pretende fomentar la participación ciudadana y llenar de ambiente festivo las calles, plazas y establecimientos del municipio durante las fiestas.
La idea es que participen tanto vecinos y vecinas de Caldas, así como los comercios y negocios que quieran sumarse a la iniciativa integrando sus escaparates en la decoración a través de una comisión que podrá tener carácter vecinal, asociativo o de cualquier otro tipo.
Premios económicos
Este año se repartirán hasta 600 euros en premios. Así, la propuesta ganadora recibirá un trofeo y 300 euros, mientras que el segundo puesto obtendrá también un trofeo y 200 euros, y el tercer clasificado se llevará a casa 100 euros y el último trofeo que conforma el podio.
Las personas interesadas en participar podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 8 de diciembre. La inscripción deberá realizarla la persona representante de cada comisión, bien de forma telemática, a través de la sede electrónica, o en las dependencias de la Concejalía de Cultura, situadas en la calle Laureano Salgado.