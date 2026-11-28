El Concello de Caldas abre convocatoria para participar en la cuarta edición del concurso de decoración navideña ‘Caldas Vive o Nadal’, una iniciativa que pretende fomentar la participación ciudadana y llenar de ambiente festivo las calles, plazas y establecimientos del municipio durante las fiestas.

La idea es que participen tanto vecinos y vecinas de Caldas, así como los comercios y negocios que quieran sumarse a la iniciativa integrando sus escaparates en la decoración a través de una comisión que podrá tener carácter vecinal, asociativo o de cualquier otro tipo.

Premios económicos

Este año se repartirán hasta 600 euros en premios. Así, la propuesta ganadora recibirá un trofeo y 300 euros, mientras que el segundo puesto obtendrá también un trofeo y 200 euros, y el tercer clasificado se llevará a casa 100 euros y el último trofeo que conforma el podio.

Las personas interesadas en participar podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 8 de diciembre. La inscripción deberá realizarla la persona representante de cada comisión, bien de forma telemática, a través de la sede electrónica, o en las dependencias de la Concejalía de Cultura, situadas en la calle Laureano Salgado.