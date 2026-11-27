David Regades y Jacobo Pérez durante la firma del convenio Cedida

Después de que la Corporación Municipal aprobara esta misma semana en el Pleno ordinario el convenio con Zona Franca de Vigo para desarrollar el polígono industrial de Paradela-Carracedo, el delegado de Estado, David Regades, y el alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, suscribieron ayer mismo este convenio para desarrollar el esperado suelo industrial delimitado como sector ‘SUD SP-1-I’.

El futuro parque de Paradela-Carracedo tendrá una superficie total de 862.056 metros cuadrados y se ubicará en una zona estratégica de la parroquia de Carracedo, con fácil acceso a la AP-9. La puesta a punto de lo que será el primer sector, con una superficie de 392.669 metros cuadrados, está considerada una “actuación prioritaria” que permitirá, una vez se alcance el grado de consolidación del 67%, avanzar y activar los trabajos en otros sectores.

Ejecución del primer sector

Con la firma de este convenio, que tendrá una duración de cuatro años prorrogables por otros cuatro, Zona Franca de Vigo se compromete a asumir los compromisos económicos para la ejecución de este primer sector SUD SP-1-I: el coste de las obras de urbanización, de la conexión exterior y de la redacción de proyectos y direcciones de obras. A su vez, el Concello caldense deberá impulsar toda la tramitación urbanística necesaria para su desarrollo.

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El proyecto cuenta ya con el estudio de viabilidad, elaborado también gracias al trabajo de las personas propietarias de los terrenos, por lo que la previsión es trabajar ahora en licitar la redacción del plan parcial para este primer sector que pretende acrecentar el empleo en la villa así como incentivar el asentamiento poblacional.

“Isto suporá unha ferramenta moi importante para que a nosa poboación medre, de xeito que poidamos volver a estar por riba dos 10.000 habitantes”, apuntó en su día el regidor caldense.