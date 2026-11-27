Audiencia Provincial de Pontevedra D.A.

La Fiscalía pide once años y seis meses de prisión para un hombre acusado por un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años. El caso, procedente del Tribunal de Instancia de Caldas de Reis, llegará a la Audiencia Provincial de Pontevedra este martes 1 de diciembre a las 10:00 horas.

Los hechos que se investigan sucedieron entre 2018 y 2019 en el domicilio en el que convivían ambos implicados. En la sesión, la Fiscalía pedirá también la prohibición de acercarse a menos de 500 metros al domicilio de la presunta víctima, así como a su lugar de trabajo, a su centro de estudios o a cualquier lugar en el que se encuentre.

También se pide prohibir la comunicación por cualquier medio, ya sea verbal, directo, escrito, postal, telefónico, telemático o de otro tipo, por un período de 21 años; su inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por seis años y la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades.

De aceptar el juez este escrito, el procesado deberá indemnizar a la víctima con: 2.400 euros por los 60 días de perjuicio personal básico; 2.150 euros por trastorno neurótico; y 26.000 euros de indemnización por daños morales y psicológicos.