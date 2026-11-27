Fiesta del encendido navideño en Caldas Mónica Ferreirós

La Navidad no empieza hasta que las luces no se encienden, y en Arousa, Caldas, Ribeira y O Grove le dieron esta tarde al interruptor para iluminar todas sus calles siendo así las primeras villas de la comarca en despertar el espíritu navideño.

Aunque no se trata de una costumbre arraigada, en los últimos años se ha popularizado lo que se conoce ya como la gran fiesta del encendido, una cita pensada para reunir a los vecinos y vecinas, y para presentar la decoración navideña con música y un gran ambiente festivo. Y así fue precisamente como se vivió en Caldas de Reis.

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Allí, desde las 20:00 horas, decenas de personas se reunieron en A Prazuela con chocolate caliente, rosca y muchas sorpresas. Este año la villa termal estrena además una renovada decoración ornamental, con cerca de 200 elementos luminosos repartidos por las calles y plazas de la localidad. La Rúa Real, A Prazuela o la plaza de las Palmeiras son de nuevo algunos de los escenarios más populares.