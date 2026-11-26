El equipo de Bomberos de Vilagarcía de Arousa D.A.

Una mujer mayor, de unos 90 años, tuvo que ser trasladada al Hospital de Montecelo, en Pontevedra, tras registrarse una fuga de gas butano en su vivienda de la Ruela dos Loureiros, en Caldas. El aviso llegó poco después de las 9:00 horas de esta mañana por una vecina que notó el fuerte olor a gas en las zonas comunes del edificio.

La vecina llamó a la puerta de la vivienda de donde procedía el olor en repetidas ocasiones, pero al no obtener respuesta decidió solicitar ayuda por si había alguien en su interior.

Cuando llegaron los servicios de emergencia se encontraron a una persona mayor durmiendo que se había dejado un hornillo abierto sin darse cuenta. En ese momento el equipo de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 trasladó a esta señora al Hospital Montecelo para realizarle una revisión médica.

Hasta el lugar también se desplazaron los Bomberos de Vilagarcía, quienes llevaron a cabo las correspondientes mediciones para confirmar que efectivamente había una elevada acumulación de gas en el inmueble que provenía del hornillo encendido.