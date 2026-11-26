La banda caldense Igloo Cedida

El grupo caldense Igloo presenta el cuarto y último adelanto del que será su octavo disco y que saldrá del horno a finales del próximo mes de enero.

Con su canción ‘Ojalá’, la última píldora musical de su nuevo trabajo, retrata el desgaste de una relación atrapada en un ciclo interminable de rupturas y reconciliaciones. Tal y como la describen sus autores, la canción comienza con una promesa que ya no resulta creíble. “Es una canción sobre la dependencia emocional, el agotamiento de las segundas oportunidades y la dificultad de aceptar que querer a alguien no siempre significa poder estar a su lado”, cuentan.

Igloo presenta el primer single del que será su octavo disco Más información

La agrupación de indie rock y pop alternativo iniciará su gira el próximo 30 de enero y lo hará en su casa, en el Auditorio de Caldas. Sus temas también pasarán por Vigo, Tui, Salamanca, Madrid, A Coruña, Melide, Portas, Aranda de Duero y Vila de Cruces.