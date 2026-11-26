Sesión plenaria en Caldas de Reis Mónica Ferreirós

El último Pleno de Caldas dio para mucho y sobre todo sirvió para avanzar en algunos de los proyectos que el Concello llevaba meses, o incluso años, fraguando. Entre ellos la recuperación en el entorno de la playa fluvial del río Umia. Para esto, se aprobó una modificación de crédito de unos 200.000 euros procedentes del remanente municipal, una cantidad que no solo se destinará a esta obra, sino que también pretende servir para asumir el pago de facturas y de una sentencia pendiente de resolver.

En lo que se refiere a la cuantía que se destinará para recuperar el entorno de la playa fluvial, esta asciende a unos 12.000 euros. Esto sumado a la subvención que recibirá la administración local a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) servirá para sacar a licitación muy pronto la obra. El objetivo es aprovechar una superficie de unos 1.500 metros cuadrados para instalar allí un parque de calistenia y un área para la práctica de voleibol.

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Por su parte, otra parte del crédito que se debe crear una vez aprobado en Pleno, se destinará al pago de la sentencia que condena al Concello por un conflicto con unos terrenos en Arcos da Condesa.

Este pleito se remonta al año 2011, cuando se proyectó la instalación de una depuradora en la parroquia. Para ello, fue necesario negociar con un vecino la compra de la parcela en la que se instalaría la nueva edificación. El convenio estableció que se le concederían metros en lo que sería el futuro polígono de Caldas, pero como estos no salieron adelante, el propietario reclamó el pago por vía judicial.

Pérdida de remanente

El Partido Popular dejó clara su postura en este punto de la sesión: “Tiñamos un remanente potente e xa pouco queda”. Y es que recordó que a principios de este año Caldas contaba con cerca de dos millones de euros, mientras que ahora, tras las aprobaciones de distintos proyectos para la villa, cierra el año con cerca de 500.000 euros.

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Además, el portavoz popular, Fernando Pérez, también lamentó que se realicen ahora esta modificaciones mientras se “olvida” a entidades deportivas como el Club Náutico Umia, quien recientemente denunció el recorte de más del 15% de su subvención municipal.

Por su parte, el teniente de alcalde, Manuel Fariña, habló entonces de “solvencia económica” y destacó que solo un Concello con las cuentas saneadas como Caldas puede aprobar esta modificación a finales de año sin que esto se traduzca en un problema.