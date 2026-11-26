La parroquia de San Andrés de Cesar, en Caldas de Reis, se prepara para celebrar este fin de semana sus fiestas patronales los próximos días 28 y 29 de noviembre, con una programación que combinará tradición, música y diversión para todos los públicos.

La jornada del sábado comenzará con una tirada de bombas para anunciar el inicio de las fiestas. A las 12:00 horas tendrá lugar la misa en honor a la Virgen del Carmen y ya por la noche llegará uno de los momentos más esperados, con una gran verbena en el campo de la fiesta, que contará con las actuaciones del Dúo Explosión, Dieguiño y DJ Jalaiko.

Además, durante la verbena se ofrecerá chocolate con roscón para todos los asistentes, así como una queimada y un sorteo de regalos.

Ya el domingo 29, a las 12:00, se celebrará la misa en honor a San Andrés, cantada por la Coral Polifónica de Caldas y a mediodía se cerrará la fiesta con una sesión vermú de la mano de Dieguiño.