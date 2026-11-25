Sesión plenaria en Caldas de Reis Mónica Ferreirós

El Pleno de Caldas de Reis aprobó esta tarde por unanimidad el convenio con Zona Franca de Vigo que permitirá desarrollar finalmente el esperado polígono industrial de Paradela-Carracedo. Se trata de un convenio que se presentó el pasado mes de abril, pero que tuvo que ser modificado y que ahora, por fin sale adelante para hacer realidad el sueño de traer a Caldas suelo industrial.

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Tal y como apuntó el alcalde, Jacobo Pérez, este convenio cuenta con todos los informes favorables de los técnicos y será clave para motivar el empleo en la villa así como para incentivar el asentamiento poblacional.

Pese a que el punto se aprobó con el favor de todos los grupos políticos, el PP sí quiso destacar que este convenio llegaba tarde. “Hai polígonos que xa nos están comendo posibilidades”, apuntaba el portavoz popular al recordar que Caldas es de los únicos concellos que, por el momento, no cuenta con un solo metro de suelo industrial. Además, también lamentó que todos los avances de este proyecto hayan salido adelante siempre en años “electorales”.