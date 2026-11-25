La caseta del Club Náutico Umia, en Caldas Cedida

El Club Náutico Umia denuncia su malestar tras conocer que el Concello de Caldas redujo en más de un 15% la subvención nominativa correspondiente al ejercicio de 2026.

Según expone la directiva, la reducción de la aportación se produce después de años con una ayuda municipal congelada y en un contexto de encarecimiento de los costes operativos, incluido el combustible para los desplazamientos.

Desde el Club Náutico Umia consideran que el Concello debería incrementar los presupuestos o las modificaciones de crédito, y no restar recursos a entidades consolidadas que representan a Caldas en competiciones estatales, como la Liga de 2.ª División Nacional de Kayak Polo.

A su vez, el club lamenta también la falta de información previa, ya que asegura que no recibió comunicación sobre este recorte y que tampoco fue invitado a la reciente Feria del Deporte, a pesar de ser una entidad histórica de Caldas.

Además, la directiva recuerda que lleva más de quince meses esperando el cumplimiento de los compromisos de la administración local para mejorar la caseta con iluminación, agua corriente y trabajos en el entorno, ya que las condiciones actuales del espacio dificultan el trabajo diario y la consolidación de la cantera.

Un río Umia descuidado

A todo este escenario se suma el estado del río Umia, donde la proliferación del alga Egeria densa y las condiciones del cauce impiden desarrollar con normalidad la práctica deportiva en el tramo de Caldas, obligando al club a trasladar los entrenamientos y la actividad fuera del municipio para mantener su dinámica competitiva, según explican.

Por todo ello, el Club Náutico Umia solicita que se revise el recorte de la subvención, un plan de mejora urgente para la caseta y las instalaciones, así como una mayor implicación institucional ante el deterioro del río Umia.