El alcalde, Jacobo Pérez, durante la sesión plenaria Mónica Ferreirós

Hubo consenso. El Pleno de Caldas aprueba por unanimidad el acuerdo que permitirá al Concello liquidar con la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados la comunidad de bienes que se había generado en el asilo tras más de un siglo de estancia de las monjas en el lugar. La empresa Geriárea será la encargada de asumir la gestión de la residencia el próximo día 1 de diciembre después de que las hermanitas anunciaran su intención de abandonar el lugar, pero la nueva empresa lo hará bajo unas condiciones especiales que pautó el mismo Concello para salvaguardar los intereses de las trabajadoras y del patrimonio de Caldas.

“Este é un documento puramente técnico, elaborado polos abogados e os técnicos municipais, para unha saída ordenada da congregación”, apuntó el alcalde, Jacobo Pérez, en la sesión. El regidor dejó claro también que gracias a este expediente se pone orden también a acuerdos que vienen de décadas atrás, cuando las monjas se instalaron en el asilo. Además, en el convenio se pacta con la empresa mantener los contratos del personal y dar prioridad a los vecinas y las vecinas de Caldas si quedaran plazas libres en la residencia.

Sin alternativas

Pese a que las negociaciones llegaron a buen puerto, Pérez sí lamentó que las hermanitas no cumplieran su palabra, cuando a principios de año le comunicaron que su marcha no sería inmediata. El ultimátum llegó en septiembre, en una situación en la que el Concello se vio acorralado, sin secretario y sin facilidades para sacar a licitación un servicio complejo como este. Y a todo esto se sumó el problema de la titularidad del inmueble, ya que el solar y la primera planta serían de propiedad municipal, pero la segunda planta, tras una reforma que realizó la congregación, pertenecería a estas.

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Con esta aprobación, la titularidad quedará resuelta, ya que hasta el año 2032 la empresa seleccionada por la congregación, Geriárea, se ocupará de continuar con las labores del asilo. Una vez finalizado este plazo, la gestión será única y exclusivamente competencia de la administración local.

Dudas sobre la solvencia de la empresa

El Partido Popular, al igual que el BNG como parte del gobierno local, apoyó la propuesta, pero sembró sus dudas sobre la solvencia económica de la empresa que asumiría la gestión durante estos cinco años y medio. Además, también lamentó que este proceso para diseñar una solución no fuera más participativo e involucrara a los grupos políticos y a los propios afectados o a las empresas.

Finalmente, también dejaron ver que, desde su punto de vista, es necesario un informe de Intervención para entender con claridad todo el asunto de la propiedad, ya que recordó que los vecinos también formarían parte de esa comunidad de bienes que quedará disuelta con este acuerdo ya aprobado.