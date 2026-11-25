Acto en Caldas Cedida

Caldas mostró su rechazo contra las violencias contra las mujeres con motivo del 25-N. La Casa Consistorial acogió un acto en el que participaron miembros del gobierno local y de la Corporación, encabezados por el alcalde, Jacobo Pérez, y en el que la edil de Igualdade, Rocío Ferro, y técnicas del CIM leyeron el manifiesto.

"A violencia machista é a manifestación máis grave da desigualdade entre hombres e mulleres" así como "unha vulneración dos dereitos humanos, que atenta contra a liberdade, a dignidade, a seguridade e a integridade das mulleres", recoge el manifiesto, que incluye parte del poema 'Unha vez tiven un cravo', de Rosalía de Castro.

Caldas mantiene activa una campaña en la que 16 personas son las protagonistas, con sus caras llenando los carteles por todo el municipio acompañadas de frases contra las violencias machistas.