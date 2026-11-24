Encendido de las luces de Navidad de Caldas este pasado viernes Cedida

Caldas encenderá su Navidad este viernes con una gran fiesta en A Prazuela y una renovada decoración. Será a partir de las 20:00 horas y no faltarán la música, el chocolate caliente, la ilusión de los más pequeños y alguna que otra sorpresa.

Caldas estrenará este año una renovada decoración ornamental, con cerca de 200 elementos luminosos repartidos por las calles y plazas de la localidad. Entre las novedades destaca un gran árbol luminoso de diez metros de altura en la plaza José Sesto Casal, acompañado de una carroza y figuras de renos, así como nuevos motivos decorativos de gran formato y la renovación de los diseños de los arcos luminosos de las principales calles comerciales.

Los espacios más populares

La Rúa Real, A Prazuela o la plaza de las Palmeiras volverán a ser algunos de los escenarios más populares de la Navidad caldense, espacios pensados para pasear, descubrir y disfrutar de la villa.

“As rúas e as prazas son de todos. Queremos que sexan lugares de encontro nos que os pequenos e os maiores poidan compartir momentos especiais”, explica el concejal de Cultura.

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La celebración pretende también contribuir a dinamizar el comercio y la hostelería local, invitando tanto a los vecinos como a las personas de los alrededores a disfrutar de estas fiestas. “Detrás de cada escaparate hai persoas e familias que traballan todo o ano. Animamos a veciñanza a desfrutar do comercio e da hostalaría de Caldas de Reis durante estas festas”, apunta el edil de Cultural, Manuel Fariña.