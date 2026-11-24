Una edificación abandonada en Arousa D.A.

El gobierno local propondrá hoy en el Pleno de la Corporación Municipal la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), una propuesta que la administración local adelantó ya en 2025 para que las casas rectorales abandonen su uso exclusivamente religioso y puedan destinarse a otros fines.

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Lo que se pretende con esta medida es dar una segunda vida a espacios abandonados, así como crear empleo y estimular la economía en las zonas rurales, ya que la mayor parte de estas construcciones se encuentran en el rural.