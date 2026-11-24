Fachada del CPI Alfonso VII de Caldas Mónica Ferreirós

La ANPA del CPI Alfonso VII de Caldas pierde un talonario de Lotería de Navidad y denuncia lo sucedido ante la Guardia Civil para inhabilitar las participaciones extraviadas.

La asociación participa este año, como tantas otras entidades y empresas, en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre como es tradición, pero tal parece que la ANPA ha sufrido un traspié en estos días ya que uno de los socios que debía distribuir la lotería perdió uno de los talonarios.

Cada uno de estos lotes contenía un total de 25 participaciones numeradas del 0001 al 0025, cada una de un importe de 4 euros. Esto equivale a cinco décimos del número con el que juega este año la ANPA del Alfonso VII, el 37.763.

Una vez la asociación tuvo conocimiento de los sucedido, denunció de inmediato ante la Guardia Civil el extravío de la lotería y su intención ahora es comunicarlo a los compradores, tanto vecinos, como familias del centro que jueguen con este número o interesados, para hacer pública la numeración de las participaciones afectadas.

De esta forma quien haya adquirido un décimo que no se registre en la denuncia podrá reclamar su premio en caso de resultar ganador en el sorteo.