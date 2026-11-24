Foto de familia del portavoz del PP caldense con Emilio Clavo Lumbreras y otras personalidades Cedida

Caldas despide a Emilio Clavo Lumbreras, presidente de Clavo Food Factory, una empresa que impulsó en 1985 y que, con el paso de los años, se ha convertido en una multinacional del sector alimentario, con cerca de 400 trabajadores y presencia internacional.

El portavoz del PP de Caldas de Reis, Fernando Pérez, expresó sus condolencias a través de sus redes sociales, donde destacó la figura de Clavo como un ejemplo de esfuerzo, emprendimiento y compromiso.

Pérez recordó también que tuvo su primera experiencia laboral en la fábrica en los años 90 y puso en valor el legado empresarial y humano de Emilio Clavo, cuya apuesta por Caldas contribuyó al desarrollo económico de la localidad.

“Queda su legado empresarial, pero sobre todo queda el recuerdo de una gran persona”, sentenció.