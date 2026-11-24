Asilo Hermanitas Ancianos Desamparados en Caldas de Reis Mónica Ferreirós

El gobierno de Caldas llevará mañana a Pleno la propuesta que pretende resolver la complicada situación del asilo. Desde que el pasado 30 de septiembre las monjas de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados trasladaron un ultimatum al Concello para que este se hiciera cargo de la gestión del servicio, el gobierno local inició una consulta legal para buscar una solución que no comprometiera a ninguno de los implicados en el asunto, ni a los usuarios, ni a familiares, trabajadores, ni al propio Concello.

El principal contratiempo, al querer dejar las monjas la residencia, era la titularidad del inmueble, ya que el asilo sería un bien municipal si no fuera por unas obras que en su día realizó la congregación en el inmueble. La propuesta que se lleva a Pleno, por tanto, busca resolver esta comunidad de bienes.

Así, el Concello autorizará a las monjas para elegir una empresas hasta el 1 de junio de 2032, momento en el que la administración local se hará cargo de la totalidad del inmueble. También adelanta que será ya en 2031 cuando sacará a licitación el servicio para que, una vez llegada la fecha límite, ya todo esté resuelto y la administración local pueda asumir la gestión del asilo tras finalizar este periodo de liquidación para extinguir la comunidad de bienes.

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Ya en septiembre las monjas pusieron sobre la mesa el nombre de una empresa que podría asumir el servicio, pero al tratarse de un edificio público, el Concello no podía sustituir la gestión del lugar sin pasar por concurso público. De esta forma, el Concello licitará la gestión del lugar, pero lo hará cuando quede zanjada toda la problemática de la titularidad.

Compromiso con el personal

Dentro de la propuesta se incluye también un compromiso para que la nueva empresa respete los contratos del personal y de los usuarios. A su vez, si quedan plazas libres, estas podrán ofrecerse ya bajo las condiciones del nuevo contrato que firmen las monjas con la empresa, siempre y cuando tengan preferencia los vecinos y vecinas de Caldas de Reis.