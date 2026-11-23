El vehículo fue interceptado en el peaje de Saiar Gonzalo Salgado

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado las penas de prisión impuestas a dos hombres por un delito contra la salud púbica tras ser sorprendidos transportando cocaína y hachís en un vehículo interceptado en el peaje de Saiar, en Caldas de Reis.

La resolución, fechada el pasado 16 de noviembre, desestima los recursos de apelación presentados por ambos condenados y ratifica la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Uno de los dos hombres recibió una pena de tres años y ocho meses de prisión, además de una multa de 20.300 euros.

El otro fue condenado a tres años y dos meses de cárcel y al pago de 15.000 euros, al aplicársele una atenuante simple de drogadicción.

Los hechos se remontan al 21 de mayo de 2024, momento en el que durante la inspección de un Seat Ibiza, la Guardia Civil encontró una bolsa con 99,885 gramos de cocaína y 0,871 gramos de hachís.

Aunque ambos acusados recurrieron la sentencia solicitando su absolución, el TSXG considera que las pruebas practicadas permiten acreditar la participación de ambos en el transporte de las sustancias para su posterior distribución o venta a terceras personas.