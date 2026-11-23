Los GEAS de la Guardia Civil, procedentes de A Coruña, ya llegaron al lugar Gonzalo Salgado

La desaparición de Josefina, una mujer de 83 años, a la que se buscaba desde esta mañana en Caldas de Reis, ha tenido un final feliz.

La Guardia Civil logró localizarla en buen estado a las 19.40 horas gracias a un dron del equipo Pegaso, equipado con un sensor térmico nocturno.

Fue encontrada sentada en un banco, dentro de un habitáculo situado en las instalaciones de una empresa del polígono industrial de Saiar, después de un amplio operativo de búsqueda en el que participaron numerosos efectivos y voluntarios.

Tras su localización, una ambulancia medicalizada se desplazó hasta el lugar para comprobar su estado y presentarle la asistencia sanitaria necesaria. Aunque las primeras informaciones apuntan a que se encuentra en buen estado, los profesionales sanitarios se encargaron de comprobar su situación después de las horas transcurridas desde su desaparición.

La alerta se produjo en torno a las 13.00 horas, después de que los trabajadores del hotel en el que se alojaba la mujer advirtiesen de su ausencia y no consiguiesen localizarla. Las cámaras de seguridad se revisaron y captaron su salida.

En las labores han participado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil de Caldas y Emerxencias de Cuntis, que concentran sus esfuerzos en las inmediaciones del río Umia.

Josefina, aunque se encontraba en un alojamiento del municipio caldiense, es natural de Moraña.