Los operarios ya están instalando la nueva pasarela en el río Cedida

La nueva pasarela que está instalando el Concello de Caldas en el río Bermaña podría estar lista el próximo 19 de noviembre para que los vecinos y vecinas de la villa puedan llegar al Fogar do Maior a votar por este nuevo vial. “A nosa intención é que a pasarela xa poida ser utilizada pola veciñanza o vindeiro 29 de novembro, para acudir ao Fogar do Maior a votar”, apuntó el alcalde caldense, Jacobo Pérez.

Este puente que conectará la Rúa Sarnadela con el entorno de A Tafona, busca evitar que los peatones transiten por el tramo de la carretera nacional N-640. “A beirarrúa aí é máis estreita, polo que existe máis risco. Deste xeito, os e as viandantes gañan en seguridade e comodidade”, declaró Pérez.

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La actuación, que cuenta con un presupuesto superior a los 12.000 euros y está financiada con cargo al Programa +Provincia de la Diputación de Pontevedra, más allá de la estructura de madera, también contempla con la instalación de iluminación led que se conectará al sistema de alumbrado municipal.