La Oficina Técnica del ARI ofrecerá toda la información sobre la campaña Cedida

El Concello de Caldas, a través de la concejalía de Juventud, pone en marcha ‘Vivir en Caldas’, una campaña para informar sobre el Registro Único de Demandantes de Vivienda de Galicia y facilitar la inscripción de las personas que cumplan los requisitos. La iniciativa parte de una realidad que preocupa a numerosas familias y personas jóvenes: las dificultades para acceder a una vivienda a un precio asequible.

Según los datos de referencia de la campaña, Caldas ocupa el puesto número quince de la provincia de Pontevedra en número de demandantes de vivienda, una posición que no permite, por sí sola, conocer todas las necesidades residenciales. Por esto mismo la campaña busca que la demanda registrada se aproxime mejor a la realidad del municipio.

“Non podemos falar do futuro de Caldas sen falar da posibilidade de vivir aquí. Queremos que quen busca unha vivenda saiba que existe un rexistro oficial e que pode contar con información e axuda para realizar os trámites. Coñecer a demanda é o primeiro paso para planificar respostas”, explicaba el teniente de alcalde, Manuel Fariña.

El Concello colgará los carteles de la campaña por las calles de la villa y en sus redes sociales para que las personas conozcan la iniciativa. Después, para facilitar el proceso, la Oficina Técnica del Área de Rehabilitación Integral (ARI) estará a disposición de estas personas que necesiten información. Se puede solicitar cita previa a través de los canales habituales: por teléfono o en la sede electrónica del Concello. La campaña se dirige a toda la ciudadanía, pero presta especial atención a las dificultades de emancipación de los jóvenes.

Una llamada de atención

Desde el Concello aclaran que la inscripción no garantiza la adjudicación de una vivienda ni implica nuevas promociones, pero permite llamar la atención sobre el problema real de Caldas para llamar la atención de las administraciones competentes en materia de vivienda.

Fariña asegura que uno de los objetivos de esta iniciativa es precisamente trasladar datos actualizados y reclamar que se estudien actuaciones que respondan a las necesidades existentes en la villa.