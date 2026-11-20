Puntos Lilas en los aseos de bares, peluquerías o edificios públicos Cedida

El Colectivo Feminista As Moiras, de Moraña, llevará a los concellos de Caldas, Cuntis, Portas, Campo Lameiro y Barro su campaña de puntos lilas en formato adhesivo para ofrecer información útil a mujeres, a través de un QR, en espacios públicos.

Concretamente, las pegatinas se instalarán en los aseos de mujeres de espacios como bares, peluquerías y edificios públicos de las villas. El objetivo, convertir todos estos espacios en lugares seguros donde encontrar una guía de cómo actuar si una mujer se siente agredida o si conoce algún caso de violencia machista.

Esta campaña la presentó el colectivo este 8-M en Moraña, pero el mes pasado se les ocurrió mover la iniciativa a otros concellos limítrofes. “Todos os concellos aceptaron e colaboraron dende o primeiro momento. Nos pomos as pegatinas pero eles teñen que facilitarnos o listado dos edifícios públicos”, explica Iria Pereira, Presidenta de As Moiras.

As Moiras reparte sus Puntos Lilas esta semana

Este mismo jueves la entidad llevó a Portas estos puntos lilas y entre ayer y hoy prevén colocarlos también en Caldas. “O Luns estaremos en Cuntis e Barro”, aclara Pereira y añade, “queremos que ningún espazo sexa inseguro e que ningunha muller se sinta soa”.