Jacobo Pérez visita el Fogar do Maior para celebrar el aniversario de su inauguración Cedida

El Fogar do Maior de Caldas cumple un año con cifras de éxito en cuanto a participación: más de 20 actividades y cerca de 400 usuarios y usuarias visitan día a día estas dependencias.

El Concello inauguró en noviembre de 2025 este espacio, situado en el Camino Sarnadela, para fomentar la interacción social de los y las mayores de la villa. Ahora, la administración local asegura que la programación de actividades diseñadas para el lugar ha resultado ser todo un éxito en este primer año, ya que el 100% de las personas usuarias participa en más de una actividad y un 75% lo hace en tres o más.

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“Supuxo un avance moi importante, xa que agora a meirande parte do programa faise neste local, o que favorece as relacións interpersoais”, indica el alcalde, Jacobo Pérez.

En cuanto a las propuestas más demandadas se encuentran Gimnasio de Mantenimiento, Pilates y Natación Terapéutica, seguidas por Nuevas Tecnologías y Talleres de Estimulación Cognitiva.