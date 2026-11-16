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Caldas

El Club Acuático Umia arranca la temporada y se hace con un récord gallego y varios podios

El resultado más destacado llegó en el relevo masculino de 4x25 metros arrastre

Paula Gil
Paula Gil
16/11/2026 16:43
Imagen de todo el equipo
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El Club Acuático Umia comenzó con buen pie la temporada de piscina en la Liga Gallega de Salvamento y Socorrismo

En la primera jornada de Primera División Absoluta, el conjunto caldense logró la segunda posición con 347 puntos, por detrás del Sysca con 399. 

El resultado más destacado llegó en el relevo masculino de 4x25 metros arrastre, donde Roi Paz Bugallo, Asier Ramos González, Abel González Carballo y Xoel Teijeiro Prado establecieron un nuevo récord gallego con un tiempo de 1:10,86. 

Por su parte, en la jornada de categorías de base disputada en A Estrada, el club participó con 41 deportistas

Los cadetes consiguieron la primera posición tanto en la clasificación general como en las categorías masculina y femenina, mientras que los infantiles finalizaron terceros en masculino y los juveniles ocuparon la cuarta plaza conjunta, destacando así el primer puesto de su equipo masculino. 

Desde el club destacan el esfuerzo de todos los implicados.

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